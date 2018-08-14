Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица подчеркнула, что в терапевтических целях выступление было просто необходимо.

Российская певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, перенесшего два года назад инсульт, получился мощным. Она отметила, что еще полгода назад это выступление было невозможно и казалось чистой авантюрой. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам Валерии, Носкову нужен был этот концерт в терапевтических целях. Она считает, что если бы не было этого выступления, то и рывка в улучшении его состояния не было. У певца была конкретная цель, к которой он планомерно шел. Валерия подчеркнула, что все песни Носков пел вживую, что особенно ценно.

Народная артистка России также поблагодарила продюсера Виктора Дробыша, на котором лежала вся организация мероприятия. Супруга Иосифа Пригожина отметила, что Дробыш молодец, он поверил в Носкова и помог ему с концертом.

Ранее мы писали, что Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова.

Видео: Instagram / nikolaynoskov_official