Из-за болезни Николая Носкова его концерт в Петербурге перенесли на 12 апреля

Заслуженный артист РФ Николай Носков перенес свой концерт в Петербурге с 29 марта на 12 апреля из-за болезни. Об этом музыкант рассказал в своем tg-канале.
Дорогие друзья! С огромным сожалением сообщаем: концерт 29 марта в Петербурге в "Лахта Центре" перенесен на 12 апреля.
Tg-канал Николая Носкова
Отмечается, что у артиста бронхит.
Николай Носков также является композитором и многократным лауреатом премии "Золотой граммофон". Музыкант стал известен благодаря хитам "Я не модный" и "Это здорово".
Фото: Telegram / Николай Носков
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