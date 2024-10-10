Из-за болезни Николая Носкова его концерт в Петербурге перенесли на 12 апреля

Отмечается, что у артиста бронхит.

Заслуженный артист РФ Николай Носков перенес свой концерт в Петербурге с 29 марта на 12 апреля из-за болезни. Об этом музыкант рассказал в своем tg-канале.

Дорогие друзья! С огромным сожалением сообщаем: концерт 29 марта в Петербурге в "Лахта Центре" перенесен на 12 апреля. Tg-канал Николая Носкова

Отмечается, что у артиста бронхит.

Николай Носков также является композитором и многократным лауреатом премии "Золотой граммофон". Музыкант стал известен благодаря хитам "Я не модный" и "Это здорово".

Фото: Telegram / Николай Носков