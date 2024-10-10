В Петербурге вновь отменили концерт Николая Носкова

Артист плохо себя чувствует.

Концерт народного артиста России Николая Носкова, запланированный на сегодняшний вечер в "Лахта Холле", вновь не состоится. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале певца.

Как следует из заявления организаторов, состояние здоровья 68-летнего артиста не позволяет ему выйти на сцену. Это уже второй перенос шоу — первоначально концерт был запланирован на 29 марта, но тогда его отменили из-за бронхита у Носкова.

Возврат денежных средств за билеты, приобретённые на сайте "Лахта Холл", будет произведен автоматически в течение ближайших трех дней.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в начале 2025 года растёт число браков и снижается количество разводов.

Фото: Telegram / Николай Носков