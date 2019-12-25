В Петербурге в начале 2025 года растёт число браков и снижается количество разводов

Как отметил губернатор Александр Беглов, позитивная динамика стала результатом системной работы по поддержке института семьи.

За первые три месяца 2025 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 7358 браков – почти на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество разводов, напротив, сократилось: с 6443 в первом квартале 2024 года до 5732 – в текущем. Об этом сообщили в Смольном.

Как отметил губернатор Александр Беглов, позитивная динамика стала результатом системной работы по поддержке института семьи. Среди ключевых мер поддержки, реализованных в 2024 году: отмена платы за детский сад – Петербург стал первым регионом, где это решение было принято, а также ликвидация многолетнего дефицита мест в дошкольных учреждениях. Расширены условия получения регионального маткапитала – он доступен при рождении третьего и последующих детей. Женам военнослужащих, принимающих участие в СВО, предоставляется возможность воспользоваться услугами няни.

Особое внимание уделяется помощи с первых дней жизни ребенка: каждая семья, где появился новорожденный, получает так называемую "коробку малыша" с необходимыми детскими принадлежностями. Только за первый квартал 2025 года в Петербурге выдано 8510 таких комплектов.

Активно внедряется цифровой сервис "Рождение ребёнка", который позволяет оформлять документы без визита в органы ЗАГС. В первом квартале петербуржцы получили 1966 электронных медицинских свидетельств о рождении, почти половина которых была использована для регистрации с помощью онлайн-сервиса.

Увеличилось и количество заявлений на регистрацию брака в популярных загородных отделах ЗАГС. В Пушкине на торжественную регистрацию уже подано 1411 заявлений, в Петергофе – 1407. В обоих районах открыты дополнительные залы на летний сезон, что позволило ещё большему числу пар выбрать живописные площадки для проведения церемонии.

Ранее стало известно, сколько браков заключили в Ленобласти в 2024 году.

Фото: unsplash (Sandy Millar)