  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге отменили выступление рок-группы "Мачете"
Сегодня, 11:27
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге отменили выступление рок-группы "Мачете"

0 0

Солист группы Ярослав Малой опубликовал обращение в формате видео для своих слушателей.

В пятницу, 28 июля, стало известно об отмене выступления группы "Мачете" на фестивале "Акустика Счастья" в Петербурге. Об этом сообщили в группе мероприятия во "ВКонтакте".

Событие пройдет 29 и 30 июля. 

Мы сделали все возможное, но "Мачете" не примет участие в фестивале по независящим от нас причинам. Все ранее приобретенные билеты теперь действительны для входа на оба дня фестиваля. 

Организаторы фестиваля "Акустика Счастья"

Солист группы Ярослав Малой опубликовал обращение в формате видео для своих слушателей, где попросил их не винить за произошедшее организаторов мероприятия. 

Отметим, что ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить Малого на предмет финансирования ВСУ. 

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Опера – всем" собрал вокруг себя 55 тыс. человек.

Фото: ВКонтакте / Мачете

Теги: отмена концерта, рок-группа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии