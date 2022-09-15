В Петербурге отменили выступление рок-группы "Мачете"

В пятницу, 28 июля, стало известно об отмене выступления группы "Мачете" на фестивале "Акустика Счастья" в Петербурге. Об этом сообщили в группе мероприятия во "ВКонтакте".
Событие пройдет 29 и 30 июля.
Мы сделали все возможное, но "Мачете" не примет участие в фестивале по независящим от нас причинам. Все ранее приобретенные билеты теперь действительны для входа на оба дня фестиваля.
Организаторы фестиваля "Акустика Счастья"
Солист группы Ярослав Малой опубликовал обращение в формате видео для своих слушателей, где попросил их не винить за произошедшее организаторов мероприятия.
Отметим, что ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить Малого на предмет финансирования ВСУ.
Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Опера – всем" собрал вокруг себя 55 тыс. человек.
Фото: ВКонтакте / Мачете
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