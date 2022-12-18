Стало известно, сколько человек посетили ежегодный музыкальный фестиваль "Опера – всем". Мероприятие проходило с 12 по 23 июля.

У музыкального проекта "Опера – всем" новый рекорд – фестиваль посетили 55 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.

Само мероприятие проходило с 12 по 23 июля. В этом году публике представили четыре постановки: Римского-Корсакова "Садко", Пуччини "Тоска", Рихарда Вагнера "Летучий голландец" и Моцарта "Так поступают все женщины".

Вход на фестиваль как обычно был свободным для всех. На всех спектаклях присутствовало огромное количество народу.

Ранее сообщалось, что в Мариинке пройдет месяц Вагнера в честь 210-летия композитора

Фото: Комитет по культуре Петербурга