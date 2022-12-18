У музыкального проекта "Опера – всем" новый рекорд – фестиваль посетили 55 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.
Само мероприятие проходило с 12 по 23 июля. В этом году публике представили четыре постановки: Римского-Корсакова "Садко", Пуччини "Тоска", Рихарда Вагнера "Летучий голландец" и Моцарта "Так поступают все женщины".
Вход на фестиваль как обычно был свободным для всех. На всех спектаклях присутствовало огромное количество народу.
Ранее сообщалось, что в Мариинке пройдет месяц Вагнера в честь 210-летия композитора
Фото: Комитет по культуре Петербурга
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