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Мини-оперы "Путаница" и "Тараканище"
Сегодня, 15:00
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Мини-оперы "Путаница" и "Тараканище"

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Мини-оперы покажут 7 ноября в Доме культуры и творчества Курортного района в Песочном. Начало – в 15:00. Без возрастных ограничений.

Филармония для детей и молодежи приглашает на мини-оперы по мотивам сказок Корнея Чуковского. Яркие постановки Полины Пимаховой погрузят маленьких зрителей в увлекательный и непростой мир зверей. 

Хор животных попадает под влияние Петуха, вернувшегося из столицы, и устраивает бунт. Сможет ли дирижер Заяц прекратить путаницу и сохранить порядок в коллективе? 

Приключения хора продолжатся: радость от переезда в новый дом омрачает появление грозного соседа – Тараканища. Хватит ли смелости у Воробья выселить нежелательного соседа и вернуть спокойствие? 

Выразительность спектаклям придает музыка, написанная под руководством композитора Тамары Огородновой-Духаниной. В процессе создания мелодий участвовали ученики пятого и шестого классов музыкальной школы. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: опера, спектакль
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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