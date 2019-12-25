Мини-оперы "Путаница" и "Тараканище"

Мини-оперы покажут 7 ноября в Доме культуры и творчества Курортного района в Песочном. Начало – в 15:00. Без возрастных ограничений.

Филармония для детей и молодежи приглашает на мини-оперы по мотивам сказок Корнея Чуковского. Яркие постановки Полины Пимаховой погрузят маленьких зрителей в увлекательный и непростой мир зверей.

Хор животных попадает под влияние Петуха, вернувшегося из столицы, и устраивает бунт. Сможет ли дирижер Заяц прекратить путаницу и сохранить порядок в коллективе?

Приключения хора продолжатся: радость от переезда в новый дом омрачает появление грозного соседа – Тараканища. Хватит ли смелости у Воробья выселить нежелательного соседа и вернуть спокойствие?

Выразительность спектаклям придает музыка, написанная под руководством композитора Тамары Огородновой-Духаниной. В процессе создания мелодий участвовали ученики пятого и шестого классов музыкальной школы.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия