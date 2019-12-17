Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Лидер группы "Моральный кодекс" назвал выступление перенесшего инсульт певца "жалким зрелищем".

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".

Мазаев усомнился в том, что тяжело больному певцу стоило вновь выходить на сцену. Он посоветовал ему продолжать лечиться и проводить время на курорте с семьей.

В эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ Дробыш напомнил, что Носкову нужны деньги на дальнейшую реабилитацию. Он спросил у Мазаева: "На какие, так сказать, шиши, он будет лежать на пляже всю оставшуюся жизнь?". Композитор отметил, что "это как раз и звучит как ***(издевка – прим. Ред.)".

Николай Носков вернулся на сцену после трехлетнего перерыва. Музыкант дал концерт на сцене Crocus City Hall. Из-за перенесенного инсульта он большую часть вечера провел, сидя в кресле. Виктор Дробыш отметил, что был очень тронут выступлением певца. Композитор считает, что Носков получил материальный и эмоциональный импульс.

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Видео: YouTube / Oleg Abramov, Mazay Communications, Instagram / vdrobysh