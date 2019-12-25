Врачам Петербурга подарили 10 тысяч защитных экранов

Общественные организации предлагают свою помощь в борьбе с коронавирусом.

Региональная общественная организация "Врачи Санкт-Петербурга" с помощью партнеров и спонсоров закупила более 10 тысяч защитных экранов, которые будут переданы в ближайшие дни в 70 медицинских учреждений города, сообщили в Смольном.

Студенты и преподаватели Политехнического университета Петра Великого разработали и уже передали специальные экраны, которые могут защитить не только врачей, но продавцов и социальных работников. В Мариинскую больницу доставили 420 экранов.

Средства индивидуальной защиты были изготовлены с помощью 3D-принтеров и лазерных резаков. Планируют изготовить около 5 тысяч таких экранов.

Многие предприятия перепрофилировали производство и ежедневно изготавливают 200 тысяч медицинских масок и 224 тысяч литров хлорактивных веществ, также ежемесячно изготавливают 195 тысяч комбинезонов, 55 тысяч медицинских халатов и 45 тысяч специальных костюмов.

Ранее мы писали, что медсестра из НИИ Джанелидзе попросила помощи у президента.

Фото: gov.spb.ru