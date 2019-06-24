Медсестра из НИИ Джанелидзе попросила помощи у президента

Медсестра попросила выдать средства защиты.

Отчаявшись, младшая медсестра из петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе написала письмо президенту России Владимиру Путину. Znak.com поговорил с медсестрой и выяснил, что учреждение не закрывают на карантин.

Младшая медсестра реанимационного отделения Антонина Седова опубликовала письмо в соцсети и отправила его в электронную приемную.

В обращении просит защитить работников, выдать средства защиты и закрыть учреждение на карантин.

Страшно на работу выходить, ведь у нас есть также близкие, родные. Лично я вообще вдова, и у меня маленькая дочь. Если я заболею и привезу эту заразу домой, заражу также дочь. Это ужасно, что творится, нам затыкают рты, начальство нас предупреждает, что если будем говорить о пандемии, нас уволят, это в лучшем случае, а так еще и заведут уголовное дело поделилась Седова.

Медсестра поделилась, что в середине апреля в НИИ перевели пациентку, которая скончалась 17 апреля. Посмертно у нее обнаружили коронавирус.

Мы с ней контактировали, работаем все вместе, через несколько дней коллеги начали заражаться отметила работница медучреждения.

Женщина рассказала, что написала президенту от страха и бессилия – это был крик души.

Я серьезно говорю: мне не нужны доплаты. Результаты теста с 28 апреля так и не пришли, 4 мая я сделала новые. Надеюсь, что Владимир Владимирович поможет. рассказала медсестра.

В профсоюзе НИИ Джанелидзе подтвердили, что сотрудникам выдают только маски, у врачей также имеются защитные очки. В профсоюзе добавили, что заболевших врачей больше, чем сообщают в Смольном. Никто из них пока не выписан.

Ранее мы писали, что в НИИ скорой помощи у 111 сотрудников подтвердилась коронавирусная инфекция.

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