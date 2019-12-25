Врача-терапевта поликлиники на Васильевском оштрафовали за антисанитарию

Врач получила штраф.

Стало известно, что к административной ответственности привлекли врача-терапевта Городской поликлиники № 3 на Железноводской улице в Петербурге. Как сообщила 18 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, причиной стало нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Судом установлено, что во "взрослом" отделении поликлиники с нарушением сроков регистрации велся учет инфицированных заболеваний, а также невовремя подавались сведения в Центр гигиены эпидемиологии в случае выявления инфекционных заболеваний у сотрудников, в том числе коронавирусом.

Отмечается, что в процедурной, где производился забор мазков на COVID-19, хранилась верхняя одежда, личные вещи сотрудников поликлиники и продукты питания. Там же персонал позволял себе обедать, а кроме этого зафиксировано, что врачи небрежно носили одноразовые халаты.

Суд оштрафовал врача поликлиники на 25 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Дмитрия Скурихина за то, что он нес баннер во время акции памяти Бориса Немцова. Защитник подсудимого отметил, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, однако суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv