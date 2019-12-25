Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч за плакат на марше памяти Немцова

Использование баннеров, несоответствующих тематике марша, было запрещено.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Дмитрия Скурихина за то, что он нес баннер во время акции памяти Бориса Немцова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мероприятие прошло 29 февраля 2020-го года на площади перед памятным знаком "Соловецкий камень" на Троицкой площади в Петербурге. Акция была согласованной, однако ее участникам было запрещено использовать средства наглядной агитации, скандировать лозунги.

Однако, в момент передвижения, гражданами скандировались лозунги, демонстрировались средства наглядной агитации, информирующие присутствующих и выражающие мнение об отношении власти к российскому политику Борису Немцову и его смерти. рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на пикете был растянут баннер с упоминанием Владимира Путина.

Защитника подсудимого отметил, что в действиях Дмитрия Скухирина отсутствует состав административного правонарушения, однако суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

На марше памяти Бориса Немцова в Петербурге задержали 8 человек.

Фото: Слава Суворов / VK