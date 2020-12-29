За новогодние праздники врача на дом через службу "122" вызвали 27 тысяч петербуржцев

Служба "122" начала принимать заявки на вызов врача с декабря 2020 года.

В период новогодних каникул по номеру 122 врача на дом вызвали 27 тысяч петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Служба "122" начала принимать заявки на вызов врача с декабря 2020 года. С самого начала работы было принято 64 500 таких заявок.

Также в городских поликлиниках были открыты колл-центры, где трудятся более 1500 студентов-медиков. Они помогают разобраться петербуржцам в результатах анализов и контролируют состояние тех, кто лечится на дому.

Согласно информации Управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю количество новых случаев коронавируса снизилось на 22%. На данный момент в городе свободны более 34% коек.

Фото: Piter.tv