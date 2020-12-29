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Врача НИИ Джанелидзе оштрафовали после смерти пациентки от COVID-19
Сегодня, 15:58
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smirenny

Врача НИИ Джанелидзе оштрафовали после смерти пациентки от COVID-19

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Следствие выяснило, что врач вовремя не зарегистрировала новый случай коронавируса.

В пятницу, 22 января, Фрунзенский районный суд признал виновным и оштрафовал врача-эпидемиолога НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за ошибку с диагнозом, сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

По версии следствия, врач вовремя не зарегистрировала положительный тест на коронавирус у 82-летней пациентки. Диагноз ей поставили уже посмертно. Помимо этого, журнал учета инфекционных заболеваний был заполнен не полностью. В журнале термометрии отсутствовали показатели нескольких сотрудников больницы. По результатам проверки также выяснилось, что в отделениях анестезиологии и реанимации не было мешков для сбора грязного белья. 

Врач выплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса умерли еще 59 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, нии джанелидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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