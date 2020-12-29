Врача НИИ Джанелидзе оштрафовали после смерти пациентки от COVID-19

Следствие выяснило, что врач вовремя не зарегистрировала новый случай коронавируса.

В пятницу, 22 января, Фрунзенский районный суд признал виновным и оштрафовал врача-эпидемиолога НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за ошибку с диагнозом, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, врач вовремя не зарегистрировала положительный тест на коронавирус у 82-летней пациентки. Диагноз ей поставили уже посмертно. Помимо этого, журнал учета инфекционных заболеваний был заполнен не полностью. В журнале термометрии отсутствовали показатели нескольких сотрудников больницы. По результатам проверки также выяснилось, что в отделениях анестезиологии и реанимации не было мешков для сбора грязного белья.

Врач выплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV