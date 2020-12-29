В Петербурге от коронавируса умерли еще 59 человек

Северная столица занимает второе место среди городов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 59 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от коронавируса за сутки Северная столица занимает второе место среди городов России. На первом Москва, где скончались еще 72 человека. В топ-5 также попали Московская область (38), Ростовская область (26) и Красноярский край (26).

В целом по России подтверждено еще 580 смертей. С начала пандемии от коронавируса скончались 68 412 россиян, выздоровели – 3 081 536.

Ранее эксперт назвал условие формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

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