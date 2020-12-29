Названо условие формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

Для остановки эпидемии необходимо чтобы не менее 70% людей имели иммунитет к заболеванию.

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит рассказала, в каком случае петербуржцам удастся сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу. Для остановки эпидемии необходимо чтобы не менее 70% людей имели иммунитет к заболеванию. Об этом Харит заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт подчеркнула, что даже при наличии коллективного иммунитета риски заражения коронавирусной инфекцией для конкретного человека могут сохраниться. Кто-то может быть не защищен, а другой может быть переносчиком заболевания. Коллективный иммунитет позволит прекратить тяжелое течение пандемии, но не остановит ее.

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