Смольный назвал районы-лидеры Петербурга по вакцинации

Быстрее всех первые дозы вакцины израсходовали Приморский и Красногвардейский районы.

В четверг, 21 января, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвал районы-лидеры, которые быстрее всех израсходовали первые дозы вакцины.

Так, лидерами стали Приморский и Красногвардейский районы. Сарана отметил, что комитет ежедневно следит за количеством оставшихся доз вакцины на каждом прививочном пункте города.

Некоторые поликлиники очень быстро израсходовали первые небольшие партии вакцины отметил Сарана.

Ранее мы писали, что в Петербурге первую дозу вакцины получили более 30 тыс. человек.

Фото: Piter.TV