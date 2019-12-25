Врач спрогнозировал приближение России к окончанию пандемии

По его словам, в ситуации с пандемией возможны два сценария.

Главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал приближение России к окончанию пандемии. С заявлением он выступил на круглом столе "Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества".

По его словам, в Москве количество коронавирусных госпитализаций уменьшается.

Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии. Валерий Вечорко, главный врач ГКБ 15 имени Филатова

По его словам, в ситуации с пандемией возможны два сценария. Первый — её окончание. В этом случае потребуется исследования по психологической и физической реабилитации после COVID-19. Второй сценарий, который по мнению Вечорко не слишком применим для России — это продолжение пандемии.

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