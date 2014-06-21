Медицинским организациям в регионах также будет выделено 25 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о высокой нагрузке на врачей из-за коронавируса. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране в целом стабилизировалась.

Правительство продолжает их поддерживать. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что в ближайшее время на социальные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, из федерального бюджета дополнительно выделят 49 миллиардов рублей. Финансы поступят в первом квартале 2021 года.

Медицинским организациям в регионах также будет выделено 25 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что главой ПФР назначен Андрей Кигим.