Главой ПФР назначен Андрей Кигим

Последние восемь лет Кигим возглавлял Фонд социального страхования.

Главой Пенсионного фонда России назначен Андрей Кигим. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Последние восемь лет Кигим возглавлял Фонд социального страхования. Дважды за карьеру был президентом Всероссийского союза страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил об уходе Максима Топилина с поста главы ПФР. Он проработал на посту главы Пенсионного фонда России чуть больше года. С 2012 года он работал министром труда и социальной защиты. На работу в ПФР перешёл в 2020 году.

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