В Москве арестовали экс-главу ПФР Нижневартовска по делу об убийстве

Юрий Гончарук проведет под домашним арестом 1 месяц и 5 суток.

В Москве арестовали экс-главу Пенсионного фонда в городе Нижневартовске по уголовному делу об убийстве. Следственный комитет России накануне ходатайствовал о заключении под стражу Юрия Гончарука. Соответствующее заявление сделали специалисты из Объединенной прес-сслужбы судов общей юрисдикции по Москве. Известно, что постановление принято Басманной районной инстанцией. Сейчас подозреваемый проходит фигурантом расследования по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, на срок 1 месяц 5 суток. пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве

В том случае, если фигуранта уголовного дела признают виновным, то мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы от одного года до двух лет, либо пожизненное заключение. Ранее Юрий Гончарук был признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Суд назначил злоумышленнику штраф в размере 7,5 миллионов рублей. Инстанция также запретила россиянину три года занимать руководящие должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.

Обвиняемым в терактах на объектах РЖД просят назначить от 18 до 22 лет.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы