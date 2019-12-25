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Эндокринолог развеяла популярный миф о сладком
Сегодня, 11:36
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nastya960

Эндокринолог развеяла популярный миф о сладком

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Продукты, содержащие сахар, не улучшают настроение, а, наоборот, могут сделать его хуже.

Продукты, содержащие сахар, не улучшают настроение, а, наоборот, могут сделать его хуже. Данный популярный миф развеяла врач-эндокринолог ЦКБ управления делами президента России Егана Королева. Об это сообщило издание "Ридус".

Сахар способен вызвать резкий рост эндорфинов, но как резко этот подъем появился, так же быстро он и идет на спад, объяснила медик.

Егана Королева пояснила, что это происходит потому, что молекулы сахара выводят молекулы магния. И после этого человек может начать себя чувствовать еще более "скверно". Также врач добавила, что магний из организма выводится при стрессе, а он необходим для хорошего сна и поддержки нервной системы организма.

Эндокринолог напомнила, что суточная норма сахара составляет не более 25 граммов – это шесть чайных ложек.

Ранее диетолог назвала продукты, которые можно и нужно есть на ночь.

Фото: pixabay

Теги: сахар, сладости, эндокринолог
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей,

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