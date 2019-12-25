Диетолог назвала продукты, которые можно и нужно есть на ночь

Все продукты обладают разной калорийностью, поэтому поправиться или похудеть можно только с помощью увеличения или уменьшения количества потребляемых калорий. Время суток роли не играет.

Как учат большинство диет, есть после шести вечера – вредно. На самом деле есть вечером можно, главное, правильно подобрать рацион. Об этом "Доктору Питеру" рассказала диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Елена Знахаренко.

По словам Знахаренко, лучшие часы для завтрака, обеда и ужина для пищеварительной системы с 7 до 9 утра, с 12 до 14 дня и с 17 до 19 вечера. Активный период работы поджелудочной железы заканчивается в 21 вечера. Чтобы не нагружать организм, продукты с термически обработанной клетчаткой – самый подходящий вариант для перекуса на ночь. Это могут быть овощи, приготовленные на пару или рагу.

Также для позднего ужина можно использовать птицу, нежирную белую рыбу, свежие овощи, яйца, зелень.

Ранее диетолог Белоусова дала советы по выбору оптимальной диеты.

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