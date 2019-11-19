Медик дала полезные советы гипертоникам.

Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление. Проблемы с самочувствием у метеозависимых людей начинаются в день изменения давления. После этого их состояние "отстает на сутки" из-за резких изменений в давлении. Об этом в эфире "Вечерней Москвы" рассказала главный специалист по медпрофилактике Минздрава по ЦФО Екатерина Иванова.

Особенно такому подвержены люди с патологией сосудов, для здоровых - это лишь тренировочный фактор.

Мы не почувствуем изменений, но сосуды сами отреагируют и привыкнут, станут даже сильнее напомнила эксперт

Гипертоникам следует соблюдать лечение, прописанное лечащим доктором. Медикаменты необходимо принимать, даже если артериальное давление находится в норме. Им следует снизить физическую нагрузку на организм в течение двух-трех дней, не подвергать себя стрессам. Еще одним лайфхаком станет то, что в период резких скачков давления лучше не солить пищу совсем.

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