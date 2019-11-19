"Уксусные" продукты лучше заменить квашенной капустой.

Врач рассказал, почему водку нельзя закусывать маринованными огурцами. Гастроэнтеролог Сергей Вялов пояснил, что такое смешение вредно для организма. Об этом сообщил "АиФ".

В качестве консервирующего элемента в банке с огурцами используется уксус. Он раздражает слизистые ЖКТ и может вызвать воспалительный процесс. Ситуация усугубляется крепким алкоголем, что может привести к язве, гастритам, эрозиям. В "стоп-лист" также попадают и острые закуски. Их следует заменить квашенной капустой. Она содержит "витамин U" (метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую желудка.

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