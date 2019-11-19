  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
120
lesjasap
Код вставки плеера

Врач рассказал, почему водку нельзя закусывать маринованными огурцами

0 0

"Уксусные" продукты лучше заменить квашенной капустой.

Врач рассказал, почему водку нельзя закусывать маринованными огурцами. Гастроэнтеролог Сергей Вялов пояснил, что такое смешение вредно для организма. Об этом сообщил "АиФ".

В качестве консервирующего элемента в банке с огурцами используется уксус. Он раздражает слизистые ЖКТ и может вызвать воспалительный процесс. Ситуация усугубляется крепким алкоголем, что может привести к язве, гастритам, эрозиям. В "стоп-лист" также попадают и острые закуски. Их следует заменить квашенной капустой. Она содержит "витамин U" (метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую желудка.

Ранее Piter.tv писал о том, что доктор Мясников поставил диагноз расчленившему аспирантку Соколову.

Теги: алкоголь, водка, здоровье, маринованные огурцы, медицина
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии