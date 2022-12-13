Врач рассказала, как бороться с детским ожирением

Петербург занял первое место по количеству подростков с ожирением, согласно данным Минздрава.

Врач-эндокринолог, диетолог Надежда Фетисова объяснила особенности подросткового ожирения и рассказала, как с ним бороться. Об этом она заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 28 февраля.

Петербург занял первое место по количеству подростков с ожирением, согласно данным Минздрава. Диагноз выявлен у каждого 75-го подростка. Как рассказала Фетисова, сегодня дети стали менее активными, чем, например, 30 лет назад. Они много времени проводят за работой с информацией и уроками.

Врач объяснила, что ребенок живет в заданных условиях. Детям сложно объяснить пользу продуктов или, например, опасность сахарного диабета в будущем. Поэтому эффективным способом предотвратить ожирение в будущем будет правильный пример с ранних лет.

Ранее в 2023 году петербуржцы стали чаще бывать в ресторанах. По словам экспертов, в России восстанавливается уровень потребления.

Фото: Piter.tv

