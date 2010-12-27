Названо количество половых актов, чтобы избежать рака простаты

Медик из Петербурга пояснил, как часто у мужчин должен быть секс.

Петербургский врач рассказал, как часто мужчинам стоит заниматься сексом, чтобы уменьшить риск возникновения рака простаты. Рекомендациями с изданием "Доктор Питер" поделился заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Дмитрий Ильин.

В первую очередь медик призвал отказаться от курения, а также ограничить себя от употребления белковой пищи и животных жиров. Также он посоветовал иметь не менее 21 полового акта ежемесячно.

Ранее Piter.tv писал о том, что сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России.

Фото: Piter.tv

