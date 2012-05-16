Страна переживает две крайности.

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России. Большая группа молодых людей от 18 до 30 лет осознанно отказалась от секса. Об этом сообщила председатель ассоциации сексологов России по социальным вопросам Инна Сорока изданию News.ru.

По словам специалиста, несколько лет назад в стране появилась новая ориентация - асексуал. Сорока добавила, что сейчас в России наблюдается две крайности. Одна из них связана с тем, что подростки начинают вести интимную жизнь слишком рано. Вторая с тем, что молодежь и вовсе отказывается от сексуальных связей с партнерами.

Часто решение отказаться подросток принимает еще в 14–15 лет, когда у него еще не было близости комментирует спикер

Асексуалы руководствуются девизом "Нет секса — нет проблем". В среднем по стране молодые люди начинают интимные отношения в возрасте 15 лет, иногда и раньше - в период с 11 до 12 лет. Обычно эта крайность наблюдается в отдаленных регионах, деревнях.

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