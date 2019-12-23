Сексолог Беата Врубель назвала самые важные преимущества секса.

Названы девять научно доказанных плюсов секса. Об этом для издания Newsweek заявила сексолог из Силезского медицинского университета Беата Врубель. В первую очередь эксперт назвала регулярную интимную близость положительным фактором, влияющим на физическое и психологическое состояние человека.

Секс позволяет справиться ему со стрессом. Самый низкий уровень гормона кортизола выявлен у людей, которые чаще других имеют интимную связь с партнером. К соответствующему выводу пришли ученые из Цюрихского университета.

Также секс влияет на выстраивание взаимоотношений. При влечении к партнеру чувства настраиваются на взаимодействие. К подобным проявлениям эксперт привела в пример улыбку, массаж, поглаживания, эротические диалоги. Секс повышает в организме уровень антител, которые способствуют укреплению иммунитета к инфекциям. Также секс положительно влияет на сердечную мышцу, сжигает калории и улучшает качество сна, работу мозга.

Во время интмной близости человек задействует различные мышцы тела, включая тазовые. Это позволяет избежать проблем с мочевыделительной системой.

Папа римский Франциск назвал секс "божественным удовольствием".