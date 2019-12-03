Скончался сексолог Лев Щеглов

Сексолог скончался на 75 году жизни.

Вечером в пятницу, 11 декабря, от коронавируса в реанимации скончался на 75 году жизни Лев Щеглов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Друг Щеглова, телеведущий Алексей Лушников рассказал, что психотерапевт заразился коронавирусом в конце ноября и лечился в больнице №122 имени Соколова. Сексолог приходил в себя, родные были уверены, что он выходит из кризиса.

Щеглов Лев Моисеевич родился в августе 1946 в Ленинграде. Знаменитый советский и российский сексолог, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор. Учредил и был ректором в Институте психологии и сексологии в Петербурге, был также заместителем председателя экспертной комиссии при правительстве Петербурга. Автор 15 монографий и книг, 130 научных публикаций, более 500 статей и интервью. Часто приглашался в телепередачи "Адамово яблово", "Синие страницы", "Спросите у доктора Щеглова", также снимался в художественных фильмах.

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Фото: Лев Щеглов / "Фейсбук"