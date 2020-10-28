Врач рассказал об опасности мягких игрушек

Специалист порекомендовал отдать предпочтение менее ворсистым игрушкам.

В среду, 28 октября, кандидат медицинских наук, педиатр, аллерголог ДГМ КСЦ ВМТ Дмитрий Брейкин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделился, чем могут быть опасные мягкие игрушки для детей.

Ребенок может облизнуть игрушку, ворс попадет сначала в рот, а затем в желудок и нарушит там работу органа. Кроме того, ворсинки могут вызвать кашель, рвотные позывы и ощущение сухости во рту. Из организма они выводятся естественным путем.

Самое неприятное, что может хранить такая игрушка в себе – пыль с клещами. Если ребенок часто носит ее на улицу, то грязь и микробы, в том числе различные инфекции, которые могут вызвать кишечную дисфункцию, в том числе стафилококк. На мягких игрушках бактерии живут до нескольких часов.

Такие игрушки надо периодически стирать, обрабатывать горячим паром. Врач рекомендует отдать предпочтение менее ворсистым игрушкам.

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