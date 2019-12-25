Петербуржцев предостерегли от путешествий по России

Уже в 60 регионах РФ превышены эпидпороги по гриппу и ОРВИ.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова в эфире телеканала "78" дала советы любителям путешествий.

Башкетова заявила, что каждый, кто вернулся из заграничной поездки, должен зарегистрироваться на сайте госуслуг и соблюдать самоизоляцию, пока не получит результаты теста на коронавирус. Она призвала горожан хорошо подумать перед тем, как ехать в другой регион России. Особенно это касается тех, кто преследует цель развлечься и отдохнуть.

По словам специалиста, уже в 60 регионах России превышены эпидпороги по гриппу и ОРВИ. "Ехать куда-то летом это одно дело, а сейчас, когда ситуация обострилась, нужно несколько раз подумать, зачем туда едешь", - заявила Башкетова, добавив, что на новогодние праздники также лучше остаться дома.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего петербуржцы заражаются коронавирусом.

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