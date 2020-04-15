Врач рассказал, кто больше подвержен риску заражения коронавирусом. Пульмонолог обозначил журналистам "РИА Новостей" основные риски для людей с проблемами полости рта. По данным специалиста, пациенты с кариесом, стоматитом и другими поражениями слизистой оболочки входят в группу риска для заражения вирусами, включая и COVID-19.
По информации от заслуженного врача России Александра Карабиненко, именно полость рта человека играет защитную роль в поддержании здоровья организма.
Если она находится в состоянии неблагополучия: имеются кариозные зубы, стоматит - это входные ворота для всех инфекций
прокомментировал эксперт
Напомним, что ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что кроме пожилых людей в зону риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет, ожирение, болезни легких и бронхов.
Назван признак коронавируса, который появляется до кашля и лихорадки.
Видео: YouTube / Секреты Стоматологии
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