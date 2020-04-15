Пульмонолог рассказал о риске инфицирования коронавирусом из-за кариеса и стоматита.

Врач рассказал, кто больше подвержен риску заражения коронавирусом. Пульмонолог обозначил журналистам "РИА Новостей" основные риски для людей с проблемами полости рта. По данным специалиста, пациенты с кариесом, стоматитом и другими поражениями слизистой оболочки входят в группу риска для заражения вирусами, включая и COVID-19.

По информации от заслуженного врача России Александра Карабиненко, именно полость рта человека играет защитную роль в поддержании здоровья организма.

Если она находится в состоянии неблагополучия: имеются кариозные зубы, стоматит - это входные ворота для всех инфекций прокомментировал эксперт

Напомним, что ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что кроме пожилых людей в зону риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет, ожирение, болезни легких и бронхов.

Назван признак коронавируса, который появляется до кашля и лихорадки.

Видео: YouTube / Секреты Стоматологии