Врач рассказал, какие органы поражает коронавирус

Вирус влияет на сердце и почки.

В четверг, 29 октября, стало известно, какие органы поражает коронавирус. Об этом рассказал терапевт, методист Городского центра медицинской профилактики Александр Сонин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач объяснил, что вирус является нейротропным и кардиотропным. Он поражает также почки. Кроме того, потеря обоняния – признак поражения именно центральной нервной системы. Отмечается, что, в случае, если человек продолжает чувствовать запахи и вкусы, это не значит, что он не болеет коронавирусом.

Если человек замечает у себя типичные для простуды симптомы, а позже отмечает ломоту в мышцах, тяжесть в теле, одышку, чувство разбитости, то следует оперативно обратиться за помощью и сдать анализы.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили еще 34 новых жертвы коронавируса.

Фото: Piter.TV