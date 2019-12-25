Врач рассказал, как зимой просыпаться бодрым

Поможет режим, правильный будильник и зарядка.

Сомнолог рассказал "МК.RU", как просыпаться бодрым в зимнее время. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов дал несколько советов петербуржцам, которым особенно сложно вставать по утрам из-за вечной серости за окном.

Специалист отметил, что самое главное зимой для крепкого сна – соблюдение режима. Нужно выработать привычку рано просыпаться и делать это в одно и то же время. Тогда организм привыкнет и будет "работать как часы".

Чаще всего людям сложно вставать утром из-за нехватки света. Организм обманывается и думает, что еще ночь, ведь за окном темно. Поэтому стоит приобрести светобудильник, который увеличивает освещение в комнате к времени подъема.

Также врач рекомендует включать яркий свет сразу после звона будильника. Специалист уверяет, что в таких условиях не получится уснуть.

Кроме того, можно поставить два будильника в разных углах. Пока человек будет бегать в разные стороны, чтобы их выключить, он проснется. Сработает раздражающий фактор.

После подъема сразу же нужно сделать зарядку. Она "разбудит" то, что еще находится в сонном состоянии. После 15 минут физических упражнений можно идти завтракать.

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