Эксперт дал советы посетителям кафе и ресторанов в условиях пандемии коронавируса.

Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения рассказал журналистам из агентства "Москва". Андрей Тяжельников дал рекомендации посетителя заведений общепита в условиях пандемии.

Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20-30 минут, поскольку от влажности она теряет защитные свойства Андрей Тяжельников, медик

Специалист заметил, что при посещении кафе медицинскую маску можно снять. Однако при этом следует следить за социальной дистанцией. После приеме пищи на лицо следует надеть новую маску взамен использованной ранее.

Перед едой необходительно тщательно вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком. Эксперт рекомендует выбирать кафе, в которых есть условия для соблюдение гигиенических норм.

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