Журналисты ссылаются на данные сервиса 2ГИС.

В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе. Об этом пишет издание РБК.

Журналисты ссылаются на данные сервиса 2ГИС. По его данным, ограничения, связанные с пандемией, не пережили 112 продовольственных и непродовольственных магазинов на Никольской, Тверской и Арбате, а также других улицах в центре столицы.

Это примерно 4% от общего количества торговых точек в центре Москвы. На Садовом закрылось 54 предприятия, на Арбате — десять.

Ранее мы писали, что доля свободных помещений на Невском проспекте достигла рекордных 10%.