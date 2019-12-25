По мнению экспертов, количество пустующих помещений на Невском продолжит расти.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что доля свободных помещений на Невском проспекте достигла рекордных 10%. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании JLL.

Отмечается, что во время пандемии COVID-19 доля свободных помещений на Невском проспекте выросла на 2,7%. Во время ограничительных мер на главной магистрали закрылись пять сувенирных лавок, ряд ювелирных магазинов и организаций по продаже аксессуаров и косметики.

Эксперты прогнозируют, что на Невcком проспекте количество покинутых помещений будет только расти.

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Фото:Piter.TV