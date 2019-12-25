В Петербурге усиливается жара

Температурный фон в городе вновь близок к рекордным максимумам.

В четверг, 18 июня, в Петербурге усилится жара. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня метеорологические условия в городе будут определяться атмосферным фронтом, пролегающим у северных границ региона. При переменной облачности во второй половине дня возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Температурный фон сегодня вновь близок к рекордным максимумам.

Столбики термометров в этот день поднимутся до +29…+31 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

В такой ситуации температура воздуха в Петербурге вновь может побить рекорд, который был установлен для 18 июня в далеком 1905 году. Тогда столбики термометров поднялись до +31,3 градусов.

Ранее Михаил Леус рассказал петербуржцам о погодном проклятии выходных.

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