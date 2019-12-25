Синоптик рассказал петербуржцам о погодном проклятии выходных

Весь июнь в Петербурге наблюдаются температурные горки.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с Piter.TV рассказал о погоде в Петербурге на ближайшие дни. По словам синоптика, весь июнь в городе наблюдаются температурные горки. Эта и следующая недели не станут исключениями.

Первая половина месяца прошла. Жители Петербурга, наверное, заметили, что в городе была очень не устойчивая погода. Например, 4 июня было всего +16 градусов, 8 июня уже +30 градусов, 11 июня +17 градусов, 16 июня +29 градусов. Вот такие температурные горки. Они связаны с путями циклонов и антициклонов. Это не изменение климата. Ничего необычного в этом нет. Просто бывают ситуации, когда какой-то синоптический процесс задерживается на длительное время над нами, т.е. мы попадаем в зону дождей и облачной погоды на некоторое время. Бывает наоборот, жаркий антициклон сухой и солнечный стоит неделю-другую. В данной ситуации все очень быстро меняется. Но стоит отметить, что такие ситуации с быстрой сменой погоды, скорее, характерны для переходных периодов – весны и осени. Но в этом случае, видимо, пока не установились летние процессы над Европейской частью России. Михаил Леус

Температурные перепады будут наблюдаться в городе на Неве до конца месяца. В июне ожидается еще несколько жарких дней, потом их сменят достаточно холодные. При этом в теплые дни будет возрастать вероятность ливней, гроз и града.

В частности, день сегодняшний тоже очень теплый. По прогнозу, 17 июня в Петербурге +27…+29 градусов. Вполне возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который пока составляет +27,3 градусов. Он был установлен в далеком 1905 году. Во второй половине дня сегодня возможны локального характера ливневые дожди и грозы, местами град. Михаил Леус

В четверг, 18 июня, характер погоды в Петербурге изменится мало. Она по-прежнему будет жаркой, при этом вероятность дождей и гроз минимальна.

Завтра в городе столбики термометров поднимутся до +29…+31 градусов. По словам специалиста, это также близко к новому рекорду, установленному для этого дня в 1905 году. Тогда температура воздуха поднялась до +31,3 градусов.

В пятницу, 19 июня, на погоду региона начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. Станет немного больше облаков, вновь активизируются ливни с грозами. Жара начнет отступать, однако температура воздуха все равно будет на 4-5 градусов выше климатической нормы и составит +26…+28 градусов.

А вот в выходные, есть такая метеорологическая присказка: "Погодное проклятие выходных", когда всю рабочую неделю жарко, а в выходные вдруг холодно. В данном случае это "проклятие" сработает на грядущих выходных. В регион придет антициклон со Скандинавии. Будет довольно солнечно, переменная облачность, без осадков. Михаил Леус

В субботу, 20 июня, в Петербурге подует холодный северо-восточный порывистый ветер. В воскресенье, 21 июня, стихия стихнет. Температура воздуха в эти два дня будет совсем не высока: +20…+22 градусов.

С начала следующей недели температура воздуха начнет постепенно повышаться. Такие ее довольно резкие колебания сохранятся до конца месяца. Михаил Леус

Фото: Facebook / Михаил Леус