Врач предупредил о ночных болях в суставах, как сигнале серьёзной болезни

Специалист Минздрава России пояснил, что ночные боли и скованность в суставах сигнализируют о дисбалансе нагрузки, а не о возрасте, и требуют диагностики.

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Минздрава России Таулан Гедиев заявил в беседе с "Газетой.ру", что появление ночных болей в суставах, утренняя скованность и отёки являются тревожными симптомами, требующими своевременного медицинского обследования.

Он подчеркнул, что ухудшение состояния суставов чаще связано не с возрастными изменениями, а с длительным дисбалансом нагрузки. Такой дисбаланс может возникнуть из-за слабости мышц, лишнего веса или резких физических перегрузок. Гедиев отметил, что если из-за болей человек начинает ограничивать движение, отказывается от привычной активности или наблюдается хромота, это является показателем наличия серьёзной проблемы, а не обычного возрастного износа. Он подчеркнул необходимость правильной диагностики и лечения в таких случаях.

По мнению специалиста, основой профилактики и восстановления суставов является не полный покой, а грамотная физическая активность. Регулярные упражнения, направленные на укрепление мышц бедер и ягодиц, а также контроль массы тела помогают снизить нагрузку на коленные и другие крупные суставы. Даже небольшое снижение веса способно существенно уменьшить болезненные ощущения. Таулан Гедиев рекомендовал людям, испытывающим подобные симптомы, не откладывать визит к врачу, чтобы избежать прогрессирования заболеваний суставов и связанных с ними осложнений.

