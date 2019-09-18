Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России из-за нехватки лекарств

Если в России не изменятся правила закупки лекарства, то через два года смертность от онкологии вырастет на 20-30%.

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан рассказал, что если в России не изменятся правила закупки лекарства, то через два года смертность от онкологии вырастет на 20-30%. Об этом сообщиил "Известия".

При этом, речь идет не только о дорогостоящих лекарствах для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и о простейших препаратах, которые нужны для сопроводительной терапии.

Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Алексей Масчан

Профессор считает, что нужно отменить все законы, которые не дают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Масчан уверен, что российская фармацевтика не может покрыть всю потребность в данных лекарствах.

Ранее Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака в стране.

Видео: YouTube/ Science Channel