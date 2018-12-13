Врач: "На майские праздники можно выпить не больше столовой ложки алкоголя"

Оптимальная дозе – 20 миллилитров.

Врачи посоветовали россиянам пить как можно меньше алкоголя на майские праздники. Оптимальная дозе – 20 миллилитров (примерно столовая ложка). Об этом рассказал главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Пить как можно меньше, а промежутки между употреблением алкоголя как можно больше. Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же. Евгений Брюн

Врач делает акцент на том, что если доза алкоголя такая маленькая, то есть ли смысл пить вообще? А также, чтобы быстрее выводить алкоголь из организма, нужно больше двигаться, танцевать.

Ранее на Piter.TV: Россияне стали в два раза меньше пить алкоголь.

Фото: Piter.TV