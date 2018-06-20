Россияне стали в два раза меньше пить алкоголь

За 8 лет показатель упал с 18 до 9,3 литра на душу населения.

За последние восемь лет в России сократилось потребление алкоголя. Показатель упал с 18 до 9,3 литра на душу населения. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Как заявила Вероника Скворцова, по данному направлению велась большая работа. Именно поэтому за прошедшие восемь лет удалось сократить количество выпитого алкоголя почти в два раза.

Так как люди стали пить меньше алкогольной продукции, то снизилось и число алкогольных отравлений. Также уменьшилось и количество заболеваний, которые может вызвать алкогольная продукция. Это выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% (с 2012 по 2019 год).

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Фото: Piter.TV