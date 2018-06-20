В России могут перестать продавать боярышник и пустырник по ночам

Региональные власти опасаются, что подростки могут купить в круглосуточной аптеке препараты с содержанием спирта.

Торговлю настойками боярышника, валерианы, пустырника и другими спиртосодержащими препаратами могут перестать продавать по ночам. Инициатива исходит от вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом сообщают российские СМИ.

Это предложение рассмотрят в Роспотребнадзоре и Минздраве. Изначально свою обеспокоенно показали региональные власти. Они опасаются, что подростки могут купить в круглосуточной аптеке препараты с содержанием спирта.

Нужно для начала составить список спиртовых препаратов, которые однозначно нельзя употребить внутрь как алкоголь, считают в Минздраве. Это точно: йод, "зеленка" (бриллиантовый зеленый), корвалол, салфетки с этиловым спиртом. А вот боярышник или пустырник, действительно, стоило бы прекратить продавать по ночам.

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