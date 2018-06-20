  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России могут перестать продавать боярышник и пустырник по ночам
Сегодня, 17:00
116
nastya960

В России могут перестать продавать боярышник и пустырник по ночам

0 0

Региональные власти опасаются, что подростки могут купить в круглосуточной аптеке препараты с содержанием спирта.

Торговлю настойками боярышника, валерианы, пустырника и другими спиртосодержащими препаратами могут перестать продавать по ночам. Инициатива исходит от вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом сообщают российские СМИ.

Это предложение рассмотрят в Роспотребнадзоре и Минздраве. Изначально свою обеспокоенно показали региональные власти. Они опасаются, что подростки могут купить в круглосуточной аптеке препараты с содержанием спирта.

Нужно для начала составить список спиртовых препаратов, которые однозначно нельзя употребить внутрь как алкоголь, считают в Минздраве. Это точно: йод, "зеленка" (бриллиантовый зеленый), корвалол, салфетки с этиловым спиртом. А вот боярышник или пустырник, действительно, стоило бы прекратить продавать по ночам.

Ранее на Piter.TV: После "Боярышника" мужчина напал с ножом на работника аптеки на проспекте Стачек.
Фото: pixabay 

Теги: аптека, боярышник, пустырник, содержание спирта
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Оставить комментарий