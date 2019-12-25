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Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты
Сегодня, 8:09
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matveyvn

Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты

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Требуется полностью отказаться от употребления алкоголя.

Российский врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, какие продукты запрещено употреблять заражённым COVID-19. Заявление он сделал в интервью радио Sputnik.

По его словам, инфицированные должны максимально сократить количество солёной пищи, потому что поддержка водно-солевого баланса в организме является обязательной и довольно важной частью лечения от коронавируса. Соль, подчёркивает специалист, сгущает кровь — это также осложняет течение болезни.

Также Кузьменко отметил, что требуется полностью отказаться от употребления алкоголя, так как он способствует обезвоживанию.

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Фото: pixabay.com

Теги: врач, коронавирус, продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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