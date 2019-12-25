Врач перечислил способы восстановления сил после коронавируса

Врач посоветовала пройти курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, как петербуржцам восстановить силы после COVID-19. Об этом рассказала врач-терепевт Яна Осинцева.

По её словам, после коронавируса заболевшим необходимы курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств. Отмечается, что после болезни пациенты жалуются на проблемы со сном и утомляемость.

Также полное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге рожавшим женщинам запретили сдавать "антиковидную" плазму.

Фото:Piter.TV