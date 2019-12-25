Врач перечислил способы восстановления сил после коронавируса

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, как петербуржцам восстановить силы после COVID-19. Об этом рассказала врач-терепевт Яна Осинцева.
По её словам, после коронавируса заболевшим необходимы курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств. Отмечается, что после болезни пациенты жалуются на проблемы со сном и утомляемость.
Также полное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге рожавшим женщинам запретили сдавать "антиковидную" плазму.
Фото:Piter.TV
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