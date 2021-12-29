Врач-педиатр Токарев: при "омикроне" у детей может развиться острый ларинготрахеит

Если ребенка вовремя не госпитализировать, он может умереть.

При заболевании штаммом коронавируса "омикрон" у детей может развиться ларинготрахеит, при котором может произойти отек гортани. Об этом в интервью "Ura.ru" сообщил врач-педиатр Сергей Токарев.

Специалист отметил, это заболевание развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет. Раньше оно выявлялось при парагриппе, однако в настоящее время растет число таких случаев и при заражении "омикроном". Это объясняется тем, что данный вариант штамма размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их воспаление.

Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть. Сергей Токарев, врач-педиатр

Токарев отметил, если у зараженного "омикроном" ребенка побледнел или посинел носогубный треугольник, участилось дыхание и появилась одышка, что следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что дети составляют около 20% от общего числа заболевших COVID-19.

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