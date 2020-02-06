Врач определил идеальное количество секса в неделю

Кк оказалось, в сексологии существует понятие условно-физиологического ритма.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что врач-сексолог Евгений Кульгавчук определил идеальное количество секса в неделю. Своим исследованием он поделился в интервью радио Sputnik.

Сексолог отметил, что существует такое понятие как "условно-физиологический ритм". Согласно данным, для укрепления здоровья парам необходимо заниматься сексом около 2-3 раз в неделю.

Кульгавчук заявил, что не существует необходимых нормативов. Каждому человеку прежде всего нужно соблюдать конституцию тела.

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Видео:Durex Russia/YouTube