В Финляндии считают, что нельзя запрещать людям гулять на свежем воздухе.

Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса. Об этом сообщила медик ведущей больницы Хельсинки Йони Ахола журналистам "РИА Новостей". Специалист считает, что прогулки на свежем воздухе помогают быстрому выздоровлению, стимулируют иммунитет и являются неотъемлемой частью жизни человека.

Врач напомнила, что на территории Финляндии местному населению разрешается выходить из домов на прогулку, заниматься на улице спортом. Для финнов власти оставили открытыми детские площадки, тренажерные залы, скверы и парки.

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Йони Ахола заметила, что во время прогулки в организме человека по-другому протекают обменные процессы. Свежий воздух позитивно влияет на все органы, обогащает организм кислородом и закаливает его. Свежий воздух также связан со стимуляцией роста защитных клеток, которые необходимы для того, чтобы бороться с инфекциями.

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